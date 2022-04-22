ليبيا نيوز

المجلس القيادي اليمني يشكل هيئة التشاور والمصالحة

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني تشكيل هيئة التشاور والمصالحة المساندة له، والتي قامت بدورها بانتخاب رئاستها التنفيذية المؤلفة من 5 أعضاء، وذلك في أول اجتماع له بالعاصمة المؤقتة عدن.

ودعا رئيس المجلس رشاد العليمي في كلمته أعضاء الهيئة 50 إلى العمل؛ من أجل تجسيد التوافق وتحقيق مصالح الشعب اليمني، وما يتطلع إليه من خير ونماء وسلام.

وأبدى أمله في أن تكون هيئة التشاور والمصالحة عونا للمجلس، وأن يكون أعضاؤها الذين يمتلكون تجارب في العمل السياسي والإداري، عند مستوى المسؤولية، وشدد على ضرورة تجسيد روح التوافق والشراكة خلال الفترة المقبلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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