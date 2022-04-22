تونس تؤكد انتهاء خطر التلوث البحري الناتج عن غرق السفينة “اكسيلو”

أعلنت وزارة النقل التونسية انتهاء خطر التلوث البحري الناتج عن غرق السفينة “اكسيلو” في خليج قابس، بعد ما تبين أن خزانات السفينة مملوءة بماء البحر فقط خلافاً لما صرّح به طاقم السفينة الذي أكد احتواءها على 750 طناً من الوقود.

وأضافت الوزارة في بيان، أن العملية قد استكملت المراحل الصعبة من انطلاقها قبل أسبوع بفضل تكاتف الجهود، وتدخل ديوان البحرية التجارية والموانئ ونجاحه منذ البداية في إنقاذ طاقم السفينة، والحفاظ على الأرواح البشرية في ظروف مناخية قاسية وتسخيره لكل الموارد البشرية واللوجستية.

وأشارت الوزارة إلى تواصل عمليات انتشال السفينة لمعاينتها ومتابعة الجانب القانوني والجزائي لهذا الملف، لحفظ حقوق البلاد المادية والمعنوية.

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