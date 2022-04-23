طاقم تحكيم جزائري لمباراة الإياب بين الأهلي والاتحاد ضمن ربع النهائي الكونفدرالية الأفريقية .

طرابلس 22 ابريل 2022 ( وال )-كلّفت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف طاقم تحكيم دولي جزائري لقيادة مباراة الإياب المرتقبة بين ممثلي كرة القدم الليبية الأهلي طرابلس والاتحاد، والتي ستقام يوم الأحد المقبل بداية من الساعة العاشرة مساء، بملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي، ضمن إياب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسيتولى إدارة المباراة طاقم تحكيم دولي من الجزائر بقيادة ” مصطفى غربال ” بمساعدة المساعد الأول ” مقران قراري ” ومساعد ثانٍ ” عبد الحق تشالي ” وحكم رابع ” لهلو بيراهام ” من الجزائر.

فيما سيتولى مراقبة المباراة السوداني ” الفاتح بوبكر ” وسيكون مقيم الحكام من المغرب وهو الحكم الدولي السابق ” محمد قزاز ” ومنسق عام المباراة هو التونسي ” وجدي عوادي ” والمراقب الأمني من كينيا وهو ” ايفانس ” بينما سيكون حكما تقنية الفار هما ” مهدي شارف ” من الجزائر و ” بيدا اباهان ” من موريتانيا.

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