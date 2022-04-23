مصرف الأمان يستلم الملحق الخاص بعلاوة الأبناء ويؤكد إيداع القيمة في حسابات أصحابها الاحد القادم.

طرابلس 22 ابريل 2022م ( وال ) – أعلن مصرف الأمان استلامه الملحق الخاص بعلاوة الأبناء والبالغ عددهم ( 6717 ) شخصا عن أشهر ” يوليو – اغسطس – سبتمير – اكتوبر – نوفمبر – ديسمبر ” لسنة 2020م .

وأكد المصرف في بيان له ان القيمة المرصودة بالملحق الذي استلمته من وزارة الشؤون الاجتماعية ستكون في حسابات أصحابها يوم الاحد القادم فور ايداع القيمة بحسابنا لدى مصرف ليبيا المركزي.

وأشار إلى أن المصرف لديه ما يقارب ( 835 ) علاوة أبناء تخص أبناء الأرامل والمطلقات وهي غير مدرجة وتحتاج للحضور الشخصي إلي المصرف لاستكمال اجراءات فتح حسابات لهن لنتمكن من ايداع العلاوة بها .

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