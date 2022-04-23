شركة الكهرباء تعلن السيطرة على حرق شب بمزرعة ملاحقة لمحطة جنوب طرابلس الغازية.

طرابلس 22 يناير 2022م (وال) ـ تمكن قسم الإطفاء والإنقاذ التابع لإدارة السلامة العامة بالشركة العامة للكهرباء من اخماد حريق اندلع مساء الخميس بمزرعة ملاصقة لمحطة جنوب طرابلس الغازية.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في بيان إن إدارة السلامة العامة تلقت بلاغا بشأن وجود حريق بالمزرعة توجه على إثرها قسم الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحريق مباشرة من أجل تنفيذ عمليات الإطفاء.

وأوضحت الشركة أنه اتضح أن الحريق قد اشتعل في الأعشاب الجافة بالمزرعة وبدأت فرق الاطفاء مكافحته بمد خطوط الخراطيم السريعة وتسخير كافة الجهود للسيطرة الكاملة على الحريق والتأكد من إخماده.