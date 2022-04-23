باشاغا : سنزور الحقول النفطية للوقوف على أسباب الاغلاقات ومعالجتها.

طرابلس 22 ابريل 2022م ( وال ) – طالب رئيس الحكومة المكلف من البرلمان ” فتحي باشاغا ” بضرورة التوزيع العادل والإدارة الشفافة لعائدات النفط حتى لا تستخدم لأغراض سياسية.

وقال ” باشاغا ” خلال اتصال هاتفي أجرته معه أمس الخميس المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ” سـتيفاني ولـيامز ” إن حكومته قررت خلال اجتماع عقدته أمس بمدينة سبها زيارة الحقول النفطية والوقوف على أسباب الاغلاقات ومعالجتها بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عبر صفحتها بموقع ” فيسبوك” .

وناقش الجانبان خلال الاتصال الهاتفي نتائج المشاورات التي أجريت في الفترة من 13 إلى 18 أبريل في القاهرة مع اللجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن إعداد إطار دستوري توافقي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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