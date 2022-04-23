باشاغا يطلع على الصعوبات التي تواجه المواقع الزراعية بوديان غدوة جنوب مدينة سبها.

طرابلس 22 ابريل 2022م ( وال ) – قال رئيس الحكومة المكلف من البرلمان ” فتحي باشاغا ” إن ليبيا لديها كافة المقومات من أراضي خصبة وخبرات محلية تمكنها من إحياء النشاط الفلاحي في البلاد .

وأكد ” باشاغا ” خلال جولته التفقدية لمواقع زراعية بوديان غدوة جنوب مدينة سبها أن حكومته ستوفر كافة الإمكانيات والموارد لسد النقص الذي يشهده العالم في إمدادات الحبوب وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان .

وأشار إلى أنه سيتم العمل على توفير الحلول المستدامة من أجل تطوير القطاع الزراعي في ليبيا وزيادة انتاجه، بالإضافة إلى تشجيع الشراء من المزارعين الليبيين.

واطلع رئيس الحكومة المكلف من البرلمان والوفد المرافق له خلال زيارته التفقدية على الصعوبات التي تواجه المزارعين بالمنطقة، بما في ذلك الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وعدم توفر الحبوب الجيدة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على قطع غيار للآلات المستخدمة في الزراعة والري، وغيرها من التحديات الأخرى.

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