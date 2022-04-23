زلزال يضرب البوسنة ويودي بحياة امرأة

ضرب زلزال بقوة 5,6 درجة جنوب البوسنة مساء 22 أبريل، وأدى إلى مقتل امرأة وإصابة أشخاص آخرين عدة بجروح بسيطة.

وأكد مسؤولون محليون حدوث سلسلة من الهزات الارتدادية الأقل شدة بعد الزلزال، وأشاروا إلى أن الزلزال لم يسفر سوى عن بعض الأضرار البسيطة.

وقالت السلطات المحلية إن امرأة، تبلغ من العمر 27 عامًا، لقيت مصرعها بسبب اصطدام صخرة بمنزل في منطقة ستولاتس أثناء تواجدها فيه رفقة أصدقائها الذين أصيبوا بجروح طفيفة.

من جهة أخرى، أكد مستشفى في منطقة موستار القريبة من منطقة الزلزال استقباله أشخاص عدة تعرضوا إلى إصابات طفيفة.

وقال سكان مناطق عدة في البوسنة والبلدان المجاورة إنهم شعروا بالزلزال.

يذكر أن المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل قال إن قوة الزلزال بلغت 6 درجات على عمق كيلومترين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا