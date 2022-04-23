أوكرانيا تحصل على أسلحة جديدة من حلفائها

أكد الرئيس الأوكراني فلودويمير زيلينسكي، في كلمة مصورة أذيعت في وقت متأخر من 22 أبريل الجاري،حصول بلاده على دفعة جديدة من الأسلحة التي طلبتها كييف من حلفائها.

وأشار إلى أن هذه الأسلحة ستساعد في الحفاظ على أرواح آلاف المواطنين الأوكرانيين، وستعزّز من قدرة بلاده على الصمود أمام الهجوم الروسي.

ولم يكشف الرئيس الأوكراني عن كميات الأسلحة الجديدة التي حصلت عليها كييف ولا عن أنواعها.

كما تطرق زيلينسكي إلى التصريحات التي أدلى بها قائد روسي في وقت سابق، والتي أكد من خلالها رغبة روسيا في الوصول إلى الجزء الانفصالي الذي تحتله في مولدوفا، وقال إن هذه التصريحات تدل على رغبة روسيا في غزو دول أخرى.

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