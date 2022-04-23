كندا تؤكد تزويدها أوكرانيا بمدفعية ثقيلة

قالت الحكومة الكندية إنها زودت أوكرانيا بمدفعية ثقيلة لمواجهة الهجوم الروسي على منطقة شرق أوكرانيا.

وأشارت إلى أنها سلمت أوكرانيا مجموعة من مدافع هاوتزر إم 777 والذخيرة الخاصة بها، لتفي بذلك بالتعهد الذي أطلقه رئيس الوزراء جاستن ترودو حول إرسال كميات إضافية من الأسلحة إلى أوكرانيا لمساعدتها على التصدي للهجوم الروسي.

وأكدت الحكومة الكندية وضعها اللمسات الأخيرة على عقود مركبات مدرعة ستقوم بإرسالها إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

يُذكر أن الغرب وعد أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بتقديم الدعم العسكري والمادي اللازم لمواجهة الهجوم الروسي.

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