روسيا تكشف نيتها السيطرة على مناطق جديدة في أوكرانيا

قال نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية في روسيا رستم مينيكاييف إن موسكو تريد السيطرة على جنوب أوكرانيا بالكامل؛ من أجل الوصول إلى الجزء الانفصالي الذي يخضع لنفوذ روسيا في مولدوفا.

وفي حال تحقق هذا الأمر؛ سيتم عزل الساحل الأوكراني بالكامل، وسيترتب عليه الاندفاع لمئات الأميال غربا فيما وراء المدينتين الكبيرتين ميكولايف وأوديسا الأوكرانيتين.

وعلقت وزارة الدفاع الأوكرانية على التصريحات بالقول إن روسيا توقفت عن إخفاء أطماعها، والادعاء بأن هدف المرحلة الثانية الانتصار على من تصفهم بالنازيين، وبات جليا أنها تريد بشدة احتلال شرق وجنوب أوكرانيا.

من جانبه، رفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الرد على سؤال حول ما إذا كانت روسيا قد وسعت أهداف عمليتها، وكيف ترى موسكو المستقبل السياسي لجنوب أوكرانيا.

من جهة أخرى، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين، ورجح تكثيف الهجمات العسكرية الروسية في الشرق.

أما وزارة الدفاع الروسية؛ فأكدت بقاء الجنود الأوكرانيين المتحصنين في مصنع آزوفستال، تحت الحصار في أمان.

من جهته، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن التقييم الحالي هو أن ماريوبول ما تزال محل نزاع، وأن الروس لم يأخذوها، وأشار إلى وجود مقاومة أوكرانية نشطة فيها.

كما أفاد شهود في المدينة أن السكان بدأوا بالخروج مع توقف أصوات المدافع فيها، وتجولوا في شوارعها وسط مبان سكنية مدمرة وسيارات محطمة.

على جبهة أخرى، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت عشرات الأهداف في منطقتي دونيتسك وخاركيف، واستولت على مستودع أسلحة كبير في خاركيف،

أما هيئة الأركان العامة الأوكرانية؛ فأشارت إلى أن القوات الروسية كثفت هجماتها على خط المواجهة في الشرق، وتحاول شن هجوم في خاركيف التي أصابت قذيفة روسية السوق الرئيسة فيها، فيما نوهت خدمات الإسعاف بوقوع إصابات لكن لم تتوفر تفاصيل بعد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا