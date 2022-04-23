مفوضة الأمم المتحدة: هناك أدلة على جرائم حرب في أوكرانيا

أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت وجود أدلة متزايدة على جرائم حرب روسية في أوكرانيا، تتضمن عمليات قصف عشوائي وإعدام دون محاكمة، وتدمير مستشفيات ومدارس ومرافق من البنية التحتية المدنية.

وأشارت باشليت إلى أن مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة في أوكرانيا وثقوا أيضا استخدام القوات المسلحة الأوكرانية أسلحة ذات آثار عشوائية، الأمر الذي أدى لوقوع إصابات بين المدنيين في شرق البلاد.

وبحسب بيان للمفوضية؛ فإن الخسائر المدنية بلغت حتى 20 أبريل من هذا الشهر5,264 شخصًا بينهم 2,345 قتيلا و 2,919 جريحًا.

وقالت باشليت إن الأرقام الفعلية ستكون أعلى بكثير مع ظهور فظائع في مناطق القتال العنيف.

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