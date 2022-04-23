الرئيس التونسي يقرر توسيع صلاحياته بتعيين رئيس لهيئة الانتخابات وعضوين فيها.

تونس 23 ابريل 2022 م ( وال ) – أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، أمرًا رئاسيًا يعطيه صلاحيات لتعيين رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضوين فيها، قبل استفتاء شعبي منتظر في 25 يوليو المقبل.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن القرار نشر في الجريدة الرسمية الصادرة الجمعة وجاء فيه: «يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي» وكان عددهم في السابق تسعة أعضاء، وفق وكالة «فرانس برس».

كما منح القرار الرئيس صلاحية تعيين رئيس الهيئة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة وعضوين آخرين، على أن يعيّن المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء الأربعة المتبقين. وكان رئيس الهيئة ينتخب مباشرة من قبل نواب البرلمان الذي قرّر في 25 يوليو الفائت تعليق أعماله ثم وفي نهاية مارس حلّه نهائيًا.

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