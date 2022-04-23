جونسون: انتصار روسيا في الحرب لا يزال احتمالا واقعيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عزم بلاده إعادة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف الأسبوع القادم، بعد نقلها إلى مدينة لفيف بشكل مؤقت مع بداية الحرب.

وحذر جونسون في تصريحات من نيودلهي حيث يقوم بزيارة إلى الهند تستغرق يومين، من أن انتصار روسيا في الحرب لا يزال احتمالاً واقعيًا، وأكد عدم إمكانية التنبؤ بالوضع في أوكرانيا في الوقت الراهن.

وأشار جونسون إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يملك جيش ضخم، وموقف سياسي صعب للغاية، والخيار الوحيد الذي لديه الآن هو محاولة الاستمرار في استخدام أسلوبه المروع.

وفي رد على هذه التصريحات أعرب رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال عن ثقته في أن بلاده ستحقق النصر في القريب العاجل.

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