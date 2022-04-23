المجلس الرئاسي اليمني يؤكد التزامه بالهدنة ،و أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود الجميع على قاعدة التوافق والشراكة لبناء الدولة.

عدن 23 أبريل 2022 م ( وال ) – أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مجدداً، التزامه بالهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، رغم استمرار الحوثين بارتكاب خروقات للهدنة، مشيراً إلى سعيه الدائم نحو السلام باعتباره الخيار الوحيد لحقن الدماء.

وأشار المجلس الرئاسي اليمني إلى أن الخروقات الحوثية تعزز عدم رغبة تلك المجموعة في تحقيق السلام، لافتاً إلى تعنت الحوثيين الذين لا يكترثون أبدا لمعاناة الشعب اليمني.

ومن جانبه؛ قال رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود الجميع على قاعدة التوافق والشراكة لبناء الدولة ومواجهة كافة التحديات خاصة الاقتصادية، مشددا على ضرورة ترجمة الأولويات على أرض الواقع وخاصة فيما يتعلق بالوضع المعيشي والاقتصادي، وإيلاء العاصمة المؤقتة عدن اهتماما أكبر لتحقيق التنمية والاستقرار.

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