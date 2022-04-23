الأمين العام للأمم المتحدة يزور روسيا.. والهدف إحلال السلام

أعلنت مساعدة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إيري كانيكو عن زيارة لموسكو سيقوم فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 26 أبريل الجاري.

وسيلتقي أنطونيو غوتيريش في هذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مسعى لإحلال السلام في أوكرانيا بشكلٍ عاجل.

وقالت كانيكو، في تصريحات صحفية، إن غوتيريش سيعقد أيضا اجتماع عمل، ويحضر مأدبة غداء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أمل إجراء محادثات حول ما يمكن القيام به لوقف الحرب.

وأكدت كانيكو وجود تنسيق مع الحكومة الأوكرانية لتحديد جدول زمني تحضيرا لزيارة يقوم بها غوتيريش إلى كييف.

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