الأمين العام للأمم المتحدة يزور روسيا وأوكرانيا الأسبوع المقبل.

الأمم المتحدة 23 أبريل 2022 م ( وال ) – قال متحدث باسم الأمم المتحدة الجمعة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يومي 26 و28 أبريل على التوالي.

وذكر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، أن غوتيريش سيزور موسكو يوم 26 أبريل وسيعقد “اجتماع عمل وغداء” مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وخلال زيارته إلى أوكرانيا، سيعقد غوتيريش أيضا اجتماع عمل مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا وسيجتمع مع موظفي وكالات الأمم المتحدة لمناقشة توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الأوكراني.

كان دوجاريك قد صرح يوم الأربعاء بأن الأمين العام للأمم المتحدة بعث برسالتين منفصلتين بعد ظهر الثلاثاء إلى البعثتين الدائمتين لروسيا وأوكرانيا لدى الأمم المتحدة، يطلب في إحداهما من بوتين استقباله في موسكو وفي الأخرى من زيلينسكي استقباله في كييف.

….(وال ) …