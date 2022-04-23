ليبيا نيوز

الرئيس الروسي يرفض لقاء نظيره الأوكراني لهذه الأسباب

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أنه لن يجري محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلا إذا أسفرت المناقشات الجارية عن نتائج ملموسة.

وأشار الكرملين، في بيان رسمي، إلى أن بوتين قال لميشيل إن كييف لا تظهر استعدادًا للبحث عن حلول مقبولة للطرفين، وإن وفدها المفاوض متردد ويغير أقواله في كل جولة، ولا يثبت على موقف واحد في المفاوضات.

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب ما زالت متوقفة، وقال إن موسكو سلمت كييف قبل حوالي 5 أيام، مقترحًا أن يأخذ بالاعتبار ملاحظاتها، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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