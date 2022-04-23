وفيات وإصابات جراء حادث انقلاب حافلة في المدينة المنورة

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 43 آخرون بعد انقلاب الحافلة التي تقلهم على طريق الهجرة السريع في المدينة المنورة.

وقال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر في المدينة المنورة أحمد الزهراني: تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة 997 بلاغًا صباح 21 أبريل عن انقلاب حافلة على طريق الهجرة السريع، وتحديدًا عند 140 كيلو مترًا.

وأكد سرعة الاستجابة للبلاغ، ووصول أحدث المركبات الخاصة بالهيئة إلى مكان الحادث خلال 10 دقائق فقط.

وأشار إلى مشاركة 20 فرقة إسعاف من المدينة المنورة، و6 فرق من مكة المكرمة، بالإضافة 6 فرق تابعة للشؤون الصحية في عمليات الإسعاف.

وقال إن الحافلة كانت تضم 53 راكبًا، توفي 8 منهم، في حين يعاني 3 من إصابات خطيرة، و10 من إصابات متوسطة، أما حالة بقية الركاب فكانت مستقرة.

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