الرئيس التونسي يصدر مرسوما باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمس مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ 7 أعضاء جدد، منهم 3 يختارهم الرئيس نفسه، و3 قضاة يقترحهم مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلام.

ومنح المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية، الرئيس صلاحية تعيين رئيس الهيئة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة إضافة إلى عضوين آخرين، بعدما كان رئيس الهيئة ينتخب مباشرة من قبل نواب البرلمان، ويتمتع رئيس وأعضاء الهيئة الجديدة بالحصانة.

كما ينص المرسوم على أن الرئيس سعيد هو فقط من يحق له إعفاء أي عضو من الهيئة الجديدة أو رفض ذلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا