تفجير جديد يهز أفغانستان.. والضحايا بالعشرات

أكد المتحدث باسم حكومة طالبان وقوع انفجار في مسجد خلال صلاة الجمعة في 22 أبريل في مدينة قندوز شمال أفغانستان، أسفر عن مقتل 33 شخصًا، وإصابة 43 على الأقل.

ووصف مسؤول الحركة وصف مرتكبي هذه الحوادث بالعناصر الشريرة، ووعد ببذل الجهود كافة لاعتقالهم ومعاقبتهم.

ولم تتبنَّ أي جهة، حتى الآن، مسؤولية التفجير الذي وقع في 22 أبريل.

وكان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن تفجيرين آخرين وقعا في 21 أبريل في مدينتي قندوز ومزار الشريف، استهدف أحدهما مسجدًا، بالإضافة لتنبيه تفجيرًا وقع في 19 أبريل في مدرسة غرب كابول.

يذكر أن سلسلة التفجيرات تشير إلى أن خطر عنف المتشددين ما زال قائمًا، رغم ادعاء طالبان تحقيق الأمن منذ سيطرتها على السلطة في أغسطس الماضي.

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