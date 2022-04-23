انقسامات في الشارع الفرنسي قبل انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

أشارت آخر استطلاعات الرأي إلى تقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على المرشحة اليمينية ماري لوبان بفارق يتراوح ما بين 10 و14 نقطة، قبل يوم واحد من انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات.

وبحسب الاستطلاعات؛ فإن الفرنسيين يحاولون الموازنة بين غضبهم من سجل الرئيس ماكرون في ولايته الأولى، وبين ما يمكن أن تفعله لوبان في فرنسا.

وكان المرشحان قد وجها في 22 أبريل كلمتهما الأخيرة لأنصارهما في محاولة لاستقطاب أصوات الناخبين الذين لم يحسموا قرارهم بعد.

وقال ماكرون إن تاريخ 24 أبريل هو استفتاء بنعم أو لا لأوروبا، ولفرنسا العلمانية المتحدية، أما لوبان فقد جددت اتهاماتها لماكرون بأنه لا يحب الفرنسيين، ويجسد نخبوية خذلت الشعب.

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