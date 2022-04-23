جمعية المصارف اللبنانية ترفض مسودة حكومية للخروج من الأزمة

رفضت جمعية المصارف اللبنانية السبت، مسودة حكومية تحمل ملامح خطة للتعافي المالي والاقتصادي، لإخراج البلاد من حالة الانهيار الاقتصادي التي تعيشها بيروت منذ 3 سنوات.

وقالت الجمعية في بيان، إن سبب الرفض جاء نتيجة تحميل الدولة أعباء الخسائر الاقتصادية للقطاع المصرفي والمودعين بشكل شبه كامل، فيما لم تشِر الحكومة إلى السياسات الخاطئة التي انتهجتها خلال السنوات الماضية وما ترتب عليها من خسائر.

ووصف البيان التي اطلعت رويترز عليه، المسودة بأنها “كارثية”، وهي مخالفة للقوانين المعمول بها وأن الآلية مجحفة في حق القطاع لكون المصارف تعيش وضعاً صعباً.

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