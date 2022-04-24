بلدي سرت يتابع سير عمل الأجهزة الخدمية والقطاعات بالبلدية .

سرت 23 أبريل 2022(وال)_ عقد بديوان بلدية سرت اليوم السبت اجتماعا موسعا ضم عميد بلدية سرت مختار المعداني ومدير فرع هئية الرقابة الادارية سرت ومدير جهاز تنفيد مشروعات الاسكان والمرافق سرت ومدير مكتب مصلحة الطرق والجسور ومدير مكتب اتصالات سرت ومدراء قطاعات الصحة والإسكان والاقتصاد والثروة البحرية والرياضة والشؤون الاجتماعية والاعلام .

وخصص الاجتماع لوضع الترتيبات والاستعدادات اللازمة للاحتفال بالذكرى السابعة بعد المائة لمعركة القرضابية التى خاضها الآباء والاجداد ضد الطليان الغزاة والذى يصادف يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر أبريل .

كما تم خلال الاجتماع متابعة سير عمل الأجهزة الخدمية والقطاعات ببلدية سرت والعمل عل تقديم افضل الخدمات .

(وال_سرت)