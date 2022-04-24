تزايد عدد المقدمين على الانتحار من جنود حاملة الطائرات الأمريكية "يو اس اس جورج واشنطن" .

فرجينيا 23 ابريل 2023 م (وال) ــــ أطلق بحار على متن حاملة الطائرات الأميركية “يو إس إس جورج واشنطن”، في فيرجينيا، النار على نفسه، الأسبوع الماضي، وهو ثالث بحار يرتبط بالسفينة يُنهي حياته انتحارا ،هذا الشهر، والسابع هذا العام، وفقاً للتقارير الرسمية المتداولة في وسائل الاعلام الأمريكية المختلفة .

حيث أكد مكتب رئيس الفاحصين الطبيين بولاية فرجينيا الأميركية أن “كزافييه هانتر ميتشل ساندور”، تُوفي بطلق ناري في الــ 15 من أبريل الحالي ، حسبما أعلنه «معهد البحرية» الأميركي .

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن المتحدث جيف هيوستن قوله : (الدائرة تُجري تحقيقاً شاملاً لتحديد الملابسات المحيطة بوفاة البحار، كما نفعل رداً على جميع الوفيات غير المراقبة طبياً لأعضاء البحرية) .

وقال مصدر بالبحرية الأميركية، لقد تم العثور على “ميتشل ساندور” غير مستجيب على متن السفينة. تم نقله إلى مركز ريفرسايد الطبي الإقليمي في “نيوبورت نيوز”، حيث أعلنت وفاته، وميتشل ساندور، الذي ورد أنه جُند في أغسطس ، كان ثالث جندي يعمل على متن السفينة يُقدم على الانتحار في غضون أسبوع .

وانتحر اختصاصي خدمات البيع بالتجزئة من الدرجة الثالثة “مايكل شارب”، في الــ 9 من أبريل الحالي ، تبعه اخصائية الاتصالات الداخلية من الدرجة الثالثة “ناتاشا هوفمان في الــ 10 من أبريل، وفقاً لـ صحيفة “يو إس إن آي نيوز” .

وذُكر أن بحاراً رابعاً توفي منتحراً في ديسمبر الماضي، كما توفي سبعة بحارين تم تعيينهم في حاملة الطائرات “يو إس إس جورج واشنطن”، في الأشهر الـ 12 الماضية.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية – البحرية في المحيط الأطلسي “روبرت مايرز” في بيان: (يمكننا تأكيد سبع وفيات إجمالية لأفراد الخدمة المعينين في الحاملة “يو إس إس جورج واشنطن” خلال الاثني عشر شهراً الماضية : 4 في عام 2021، و3 في عام 2022 ، وتختلف الظروف المحيطة بهذه الحوادث ومن السابق لأوانه وضع افتراضات، حيث لا تزال بعضها قيد التحقيق) .

و”يو إس إس جورج واشنطن” هي حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية من طراز “نيميتز” وهي السفينة موجودة حالياً في مدينة نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا، حيث تخضع لعملية إعادة التزود بالوقود وإصلاح شامل، وهي عملية لمرة واحدة لاستبدال الوقود النووي وإعادة تجهيز السفينة للعمليات المستقبلية .

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