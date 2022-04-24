وزير الدفاع بالحكومة الليبية يجري زيارة لقاعدة براك الجوية ويلتقي بغرفة عمليات الجنوب ومنطقة سبها العسكرية

سبها 24 أبريل 2022 (وال)- أجرى وزير الدفاع بالحكومة الليبية الدكتور أحميد حومة السبت جولة تفقدية لقاعدة براك الشاطيء الجوية، التقى خلالها بغرفة عمليات الجنوب ومنطقة سبها العسكرية، وذلك في إطار الزيارات التي تجريها الحكومة لمدن ومناطق جنوب ليبيا.

والتقى السيد الوزير خلال جولته بآمر غرفة عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان، وعدد من ضباط الجيش التابعين للقاعدة، مناقشا عديد القضايا الهامة واستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

واستمع السيد الوزير خلال جولته الميدانية داخل أروقة القاعدة، لشروح وافية حول تبين أهميتها الاستراتيجية وما يلزمها لتقوم بمهامها المنوطة بها.

كما استمع إلى أبرز احتياجات القاعدة بما يكفل عملها بالشكل المطلوب في تأمين الحدود الجنوبية وتطوير أدائها كليا بما يتواءم مع متطلبات المرحلة.

في السياق ذاته، أجرى وزير الدفاع بالحكومة الليبية الدكتور أحميد حومة زيارة لمنطقة سبها العسكرية، حيث كان في استقباله معاون آمر المنطقة وأمراء الكتائب التابعين للمنطقة.

وعقد السيد الوزير اجتماعا موسعا بقادة المنطقة، مؤكدا أن الوزارة لن تتوان تقديم كافة الدعم اللازم لكافة وحدات الجيش بالمنطقة، وحلحلة كافة المشاكلة والمختنقات التي تواجه عمل الجيش وقيامه بمهامه المنوطة به في حفظ ليبيا وأمنها وسلامة أراضيها وحدودها. (وال- سبها)

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