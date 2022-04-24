الوطنية للنفط تعلن تضرر مواقع بمصفاة الزاوية بسبب الاشتباكات.

طرابلس 23 أبريل 2022م (وال) ـ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تعرض عدة مواقع بمصفاة الزاوية إلى أضرار متفاوتة بسبب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة الزاوية مساء أمس الجمعة.

وقالت المؤسسة في بيان عبر حسابها على “فيسبوك”: إن الإحصاءات الأولية أظهرت تضرر 29 موقعاً من ضمنها خزانات المشتقات النفطية وخزانات أخرى متعددة، مشيرة إلى أن فرق الصيانة والسلامة بالشركة لازالت تقوم بأعمال التقييم والحصر والمعالجة حتى اللحظة.

وطالبت المؤسسة الجميع بضرورة ضبط النفس وإبعاد المنشآت النفطية عن أي أعمال مسلحة من شأنها أن تعرض حياة العاملين للخطر، وتضر بالبنية التحتية لقطاع النفط المتهالكة أصلاً.

ولفتت المؤسسة إلى أن مجمع الزاوية النفطي كان قد تعرض إلى أضرار جسيمة ومتكررة نتيجة الاشتباكات المسلحة التى حدثت بجواره خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أدى إلى تعريض حياة المستخدمين للخطر وتهدد سلامة العمليات وسلامة الأصول والمنشآت.