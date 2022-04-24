الشركة القابضة للاتصالات تعلن إيقاف أعمال الصيانة في الزاوية بسبب الاشتباكات التي شهدتها المدينة.

طرابلس 23 أبريل 2022م (وال) ـ أعلنت الشركة القابضة للاتصالات، توقف عمليات الصيانة في مدينة الزاوية بشكل مؤقت نتيجة الاشتباكات التي شهدتها المدينة والتي قد تعرض فرق الصيانة للخطر.

وأكدت الشركة في بيان عبر حسابها على “فيسبوك”، أنه بسبب الاشتباكات في مدينة الزاوية ليلة الجمعة تم انسحاب الكوادر البشرية لفرق الصيانة والتركيبات مؤقتًا؛ وذلك لأن مكان التركيب يُعدّ أعلى مبنى في مدينة الزاوية، وأكثر عرضة للتعرض للخطر والمقذوفات.

وأوضحت الشركة أن هذا القرار سيؤخر جدول إرجاع الخدمة لبعض الوقت، مشددة على حرصها على سلامة وأمن الفرق العاملة.

وكانت الشركة أعلنت سقوط أحد أهم أبراج الاتصالات في المنطقة الغربية بمدينة الزاوية، بسبب العاصفة الرملية التي شهدتها البلاد يوم الخميس، مما أدى إلى تذبذب الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات والمؤسسات المشغلة لها على هذا البرج، الذي يعد أحد أهم أعمدة الشبكة.