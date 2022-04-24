رئيس حكومة الوحدة الوطنية يطلع على سير العمل بوزارة الداخلية ومتابعة خطة تأمين الانتخابات .

طرابلس 23 أبريل 2022 ( وال ) – قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” ظهر اليوم السبت بزيارة لديوان وزارة الداخلية اطلع خلالها على سير العمل بالوزارة ومتابعة خطة تأمين الانتخابات .

وعقد رئيس الحكومة اجتماعا موسعا حضره وزير الداخلية اللواء ” خالد مازن ” وكافة مكونات الوزارة ، من إدارات ومكاتب وجهات تابعة إلى جانب عدد من مديري مديريات الأمن.

وأكد وزير الداخلية في مستهل الاجتماع حرص رئيس الحكومة ومتابعته لاداء الوزارة من خلال قيامه لأكثر من زيارة تفقدية والعمل على توفير كافة الإمكانيات لها ، والتي تعمل على تنفيذ المهام المناط بها.

من جانبه اكد رئيس الحكومة في كلمة له وقوف الحكومة إلى جانب القوة الشرطية وتقديم الدعم لها ، مطمئنا أفراد الشرطة بأن الحكومة ستعمل خلال العام الحالي على تنفيذ القانون رقم ( 6 ) الخاص بهم تقديرا لجهودهم الاستثنائية .

وشدد ” الدبيبة ” على ضرورة دعم إدارة الانتخابات وتوفير الإمكانيات لها من أجل القيام بالدور المأمول منها ، وأن تكثف التواصل مع المفوضية العليا للانتخابات من أجل أن تكون مستعدة لتنفيذ العرس الوطني بصورته الجيدة.

وأصدر رئيس الحكومة في ختام اللقاء تعليماته لوزارة الداخلية بضرورة أن يكون لمديريات الأمن دور في حل المشاكل التي تحدث في عدد من المدن وآخرها ما حدث في مدينة الزاوية ليلة البارحة ، وضرورة ضبط كل من ساهم في ترويع أهالي المدينة واتخاذ الإجراءات الضبطية والقانونية تجاه مثل هذه الأحداث، مطالبا الوزارة بضرورة تقديم موقفا تفصيليا حول هذه الحادثة والمتسببين فيها والإجراءات المتخذة حيالهم .

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