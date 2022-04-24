وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية يشارك في اجتماعات البنك الدولي بواشنطن.

طرابلس 23 ابريل 2022 م (وال) – شارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية – محافظ دولة ليبيا لدى البنك الدولي – “خالد المبروك عبدالله ” في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي التي عقدت في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 18- 24 من شهر ابريل الجاري.

وأفادت الصفحة الرسمية الالكترونية لوزارة المالية أن هذه المشاركة شملت عدد من الفعاليات من بينها اجتماع اللجنة الاستشارية للمجموعة الأفريقية برئاسة المملكة المغربية وحضره رئيس البنك الدولي وعدد من وزراء المالية الأفارقة .

وحسب نفس المصدر فقد تناول الاجتماع أربع محاور رئيسية هي الرقمنة والوصول إلى مصادر الطاقة وتعبئة الموارد والأمن الغذائي.

(وال )