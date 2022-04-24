ضمن برنامجه الثقافي : تجاربي في كتابة الدراما بصالون البرنيق.

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
#التحذير_البحري الصادرة ليوم الاحد الموافق 2022/04/24م
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية يشارك في اجتماعات البنك الدولي بواشنطن.
تم النشر منذُ 48 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
#الحالة_الجوية_السائدة_والمتوقعة بإذن الله تعالى
تم النشر منذُ 50 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يطلع على سير العمل بوزارة الداخلية ومتابعة خطة تأمين الانتخابات .
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
أضف تعليقـك