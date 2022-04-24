بريطانيا: القوات الأوكرانية صدت العديد من الهجمات الروسية في دونباس

قالت وزارة الدفاع البريطانية، إنّ القوات الأوكرانية تمكنت خلال الأيام الماضية من التصدي للهجمات الروسية على طول خط التماس في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية في دوريتها إلى أنّ روسيا حققت بعض المكاسب على الأرض، إلّا أن المقاومة الأوكرانية فاجأتها، وألحقت بها خسائر كبيرة وفادحة.

وأكدت تراجع الروح المعنوية لدى الجنود الروس، وقالت إنّ الوقت المحدود لإعادة تشكيل القوات وتجهيزها وتنظيمها بعد الهجمات السابقة يعوق الفاعلية القتالية، وتقدم القوات الروسية في الشرق الأوكراني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا