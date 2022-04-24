ليبيا نيوز

بريطانيا: القوات الأوكرانية صدت العديد من الهجمات الروسية في دونباس

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وزارة الدفاع البريطانية، إنّ القوات الأوكرانية تمكنت خلال الأيام الماضية من التصدي للهجمات الروسية على طول خط التماس في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية في دوريتها إلى أنّ روسيا حققت بعض المكاسب على الأرض، إلّا أن المقاومة الأوكرانية فاجأتها، وألحقت بها خسائر كبيرة وفادحة.

وأكدت تراجع الروح المعنوية لدى الجنود الروس، وقالت إنّ الوقت المحدود لإعادة تشكيل القوات وتجهيزها وتنظيمها بعد الهجمات السابقة يعوق الفاعلية القتالية، وتقدم القوات الروسية في الشرق الأوكراني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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