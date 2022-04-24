ليبيا نيوز

قوة إنفاذ القانون بالمنطقة الوسطى تداهم وكر لعصابات خطف ببلدية زمزم وتحرر مختطفين.

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 23 أبريل 2022م (وال) ـ أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تحرير (12) مختطف ينتمون لجنسيات مختلفة إثر اقتحام وكر لعصابات مسلحة تمتهن الخطف والتعذيب والهجرة الغير شرعيه ببلدية زمزم.

وقالت الإدارة عبر حسابها على “فيسبوك” إن قوة إنفاذ القانون فرع الوسطي قامت باقتحام المكان وتحرير المختطفين، مشيرة إلى أن الخاطفين طالبوا أهالي المخطوفين بمقابل مالي مقابل إطلاق سراحهم.

ولفتت الإدارة إلى أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بالأمن وستلاحق العصابات الاجرامية دونما هوادة ولن تذّخر جهدا في القضاء عليهم.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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