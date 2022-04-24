عشرات الضحايا في غرق قارب للمهاجرين قبالة طرابلس اللبنانية

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إنّ الجيش اللبناني انتشل 13 جثة من البحر إثر غرق قارب كان يضم حوالي 60 مهاجراً غير شرعي.

وأشارت إلى أنّ الجيش انتشل في البداية 8 جثث، قبل أن يعثر على 5 أخرى لترتفع الحصيلة المؤقتة إلى 13، في حين تم إنقاذ 45 مهاجراً كانوا على متن القارب.

وقال الصليب الأحمر اللبناني إنّ الزورق غرق في ميناء طرابلس بسبب الحمولة الزائدة، وإنّ الجيش أغلق الميناء، ولم يسمح لأي أحد بالدخول باستثناء سيارات الإسعاف.

يُذكر أنّ معظم المهاجرين غير الشرعيين يتجهون من لبنان نحو جزيرة قبرص، التي تبعد 175 كيلو متراً عن السواحل اللبنانية.

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