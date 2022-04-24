كبير المفاوضين الأوكرانيين يدعو روسيا إلى هدنة في عيد القيامة

أكد المستشار الرئاسي وكبير المفاوضين الأوكرانيين ميخائيلو بودولياك، استمرار القصف الروسي على مدينة ماريوبول المحاصرة.

وقال في تغريدةٍ نشرها على تويتر، إنّ روسيا تواصل قصفها ومهاجمتها لمصنع آزوفستال الذي يتحصن فيه عدد من المدنيين والقوات الأوكرانية، وأشار إلى أنّها تستخدم في قصفها القنابل والمدفعية الثقيلة.

ودعا روسيا للتفكير فيما تبقى من سمعتها بحسب تعبيره، ودعاها إلى هدنة حقيقية في ماريوبول في عيد القيامة، بالإضافة إلى فتح ممر إنساني للمدنيين، وإجراء جولة من المحادثات بهدف تسهيل تبادل العسكريين والمدنيين.

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