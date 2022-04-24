وفاة 12 مهاجرا في غرق 4 زوارق قبالة تونس

تونس 24 ابريل 2022 م ( وال ) – لقي 12 مهاجرًا أفريقيًا على الأقل حتفهم وما زال 10 آخرون في عداد المفقودين بعد غرق 4 زوارق تقل مهاجرين قبالة سواحل تونس أثناء محاولة عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، بحسب ما ذكر مسؤول أمني تونسي لوكالة ”رويترز“، يوم السبت.

وقال المقدم علي العياري المتحدث باسم إقليم الحرس البحري في الوسط، إن قوات خفر السواحل التونسي في صفاقس تمكنت من إنقاذ 98 كانوا على متن هذه الزوارق.

ويأتي ذلك بعد أيام من غرق سفينة شحن تجارية محملة بـ750 طنًا من الوقود في حادث ناجم عن سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس. وقالت وزارة البيئة إن السفينة الغارقة (كسلو) ترفع علم غينيا الاستوائية وتحمل الرقم «آي إم أو 7618272». وهي «محملة بنحو 750 طنًا من مادة القازوال (الديزل)