بدء الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية الفرنسية.

باريس 24 أبريل 2022 (وال) – بدأ الفرنسيون اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية لانتخاب رئيسهم المقبل والأختيار بين الرئيس المنتهية ولايته “إيمانويل ماكرون” ومنافسته “مارين لوبن” .

وافتتحت مراكز الاقتراع عند الساعة 6,00 بتوقيت غرينتش على أن تغلق الساعة 18,00 ت غ في المدن الرئيسية . ويفترض أن تقدّم وزارة الداخلية ظهر اليوم الأرقام الأولية حول نسبة المشاركة.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه أمام الفرنسيين خيار تاريخي ، إما التجديد للرئيس المنتهية ولايته، وهو ما لم يحدث أبدا، باستثناء فترة تعايش مع حكومة من جانب سياسي آخر منذ بدء اختيار رئيس الدولة بالاقتراع العام المباشر في 1962. أو انتخاب أول أمرأة وأول زعيم لليمين المتطرف يتربع في الإليزيه ما سيحدث صدى خارج الحدود الفرنسية على غرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخاب دونالد ترامب في الولايات المتحدة في العام 2016.

.. ( وال ) ..