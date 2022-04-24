تنظيم الانتخابات في ليبيا على طاولة مستشار وزارة الخارجية الأمريكية و سفير الجزائر لدى الولايات المتحدة .

واشنطن 24 ابريل 2022 م ( وال ) – بحث مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، مع سفير الجزائر لدى الولايات المتحدة أحمد بوطاش، تطورات الوضع في ليبيا .

وقال شوليت في تغريدة على حسابه على موقع «تويتر»، السبت، إنه تطرق في محادثاته مع السفير الجزائري إلى «الأزمة في أوكرانيا، إلى جانب ملف تنظيم الانتخابات في ليبيا».

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أجري قبل أسبوعين زيارة إلى الجزائر والمغرب.

وفي تصريحات صحفية أعقبت المحادثات التي جمعته بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وصف بلينكن الجزائر بالصوت الحاسم في “الجهود الدولية لدفع العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا ودعم إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن”.

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