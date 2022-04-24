تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا.

إسطنبول 24 أبريل 2022 (وال) – قال وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” إن المجال الجوي التركي أُغلق أمام الطائرات العسكرية والمدنية التي تنقل قوات من روسيا إلى سوريا بعد محادثات مع موسكو.

ونقلت وكالة رويترز عن قناة (تي.آر.تي خبر) الرسمية التركية أن “أوغلو” قال للصحفيين على متن طائرة متجهة إلى أوروجواي “أغلقنا المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية الروسية وحتى أمام الطائرات المدنية المتجهة إلى سوريا وتحمل جنودا”.

وأوضح ” أوغلو” أن المحادثات مستمرة بين روسيا وأوكرانيا وان الجانبين يعملان من أجل صياغة إعلان مشترك .. مشيرا إلى أنه إذا تم إحراز تقدم في المفاوضات فقد اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إمكانية عقد اجتماع في تركيا.

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