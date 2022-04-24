غويريني : إيطاليا تسعى لأن تكون طرفا فاعلا في مشروع الدفاع الأوروبي.

روما 23 ابريل 2022 ( وال ) – كشف وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غويريني أن بلاده تسعى لأن تكون طرفا فاعلا في مشروع الدفاع الأوروبي.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن غويريني، خلال حدث قوله “نحو اتحاد من أجل الدفاع”: “لقد اتخذ الطريق نحو الدفاع الأوروبي خطوة مهمة مع البوصلة الإستراتيجية، لكنها لم تنته بعد. وإيطاليا تريد أن تكون طرفا فاعلا”.

واضاف الوزير الايطالي “يتعلق هذا الأمر بمصداقية وموثوقية بلد ما في العلاقات الدولية، ولكنه أيضا واجب حماية مجتمعنا الوطني”. مضيفا: “أن هذا النهج أيضا يعني تحمل المسؤولية تجاه حلفائنا من أجل تقاسم عادل للمسؤوليات ودعم دور إيطاليا النشط في التعاون الأوروبي على المستوى السياسي والصناعي”.

وختم غويريني: “لطالما أبدت إيطاليا الإرادة السياسية لتعزيز عملية التكامل، والاستثمار في برامج التعاون، وأعتقد أنه سيتعين علينا مواصلة العمل في هذا الاتجاه لأن مساهمتنا ستكون حاسمة في هذه العملية”.

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