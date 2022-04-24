أوكرانيا تُحمّل روسيا مسؤولية فشل فتح ممرات إنسانية في ماريوبول

أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، عدم فتح أي ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبل في 24 أبريل.

وحمّلت روسيا مسؤولية هذا الأمر، وقالت إنّ القوات الروسية لم توقف عمليات إطلاق النار، وهذا ما جعل مسألة فتح ممرات إنسانية غير ممكنة.

وأشارت إلى أنّ أوكرانيا ستسعى في 25 أبريل إلى فتح ممر إنساني آمن لإخراج المدنيين، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي سيتوجه إلى موسكو في الأسبوع القادم، إلى المطالبة بوقف إطلاق النار في ماريوبول.

وقالت إنّ هذا الأمر الذي يجب أن يتحدث به غوتيريش في موسكو، إن كان يستعد للحديث عن السلام.

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