الناخبون الفرنسيون يتوجهون للادلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية .

باريس 24 ابريل 2022 (وال)- أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية حتى 12 ظهراً اليوم الاحد بلغت 26.41%.

وتوجه الناخبون الفرنسيون للادلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية ليختاروا بين ” إيمانويل ماكرون أو مارين لوبان .

ويتنافس ” ماكرون ولوبان ” في جولة الإعادة للمرة الثانية علي التوالي، حيث سبق أن خاضا السباق نفسه في الانتخابات الماضية قبل 5 سنوات ، والتي انتهت بفوز ماكرون في ذلك الحين.

وال..