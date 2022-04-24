ليبيا نيوز

الناخبون الفرنسيون يتوجهون للادلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

باريس 24 ابريل 2022 (وال)- أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية حتى 12 ظهراً  اليوم الاحد بلغت 26.41%.

وتوجه الناخبون الفرنسيون للادلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية ليختاروا بين  ” إيمانويل ماكرون    أو مارين لوبان  .

 ويتنافس  ” ماكرون ولوبان ”  في جولة الإعادة للمرة الثانية علي التوالي، حيث سبق أن خاضا السباق نفسه في الانتخابات الماضية قبل 5 سنوات ، والتي انتهت بفوز ماكرون في ذلك الحين.

 وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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