ماكرون يفوز بالانتخابات الفرنسية متفوقاً على لوبان

فاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حساب منافسته اليمينية مارين لوبان، بفارق مريح في الانتخابات الفرنسية، التي أجريت -الأحد- ليحظى بفترة رئاسية ثانية.

ظهرت النتائج على شاشة عملاقة أسفل برج إيفل ولوح أنصار ماكرون بعلمي فرنسا والاتحاد الأوروبي، وهتف المتجمهرون هناك باسم الرئيس “ماكرون”، فيما أطلق حشد من أنصار لوبان صيحات الاستهجان والصفارات في قاعة استقبال بإحدى ضواحي باريس.

أما المرشحة اليمينية مارين لوبان فقد أقرت بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية، وتعهدت بمواصلة “الكفاح السياسي في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في يونيو” – حسب قولها.

يشار إلى أن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، قد أظهرت فوز ماكرون بولاية ثانية بتحقيقه 58.2 % من الأصوات مقابل 41.8 % لمنافسته مارين لوبان، وأبدى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل رضاه عن فوز ماكرون قائلاً: “حسناً إيمانويل في هذه الفترة المضطربة، نحن بحاجة إلى أوروبا قوية وفرنسا ملتزمة تماماً باتحاد أوروبي أكثر سيادة واستراتيجية”.

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