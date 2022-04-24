شهود عيان : الاشتباكات المسلحة يوم الجمعة كانت خارج مصفاة الزاوية .

الزاوية 24 ابريل 2022 م (وال) ـــ قال شهود عيان ان الاشتباكات التي جرت عشية أول من أمس الجمعة ، خارج موقع مصفاة الزاوية للنفط ادت الى تعرض بعض المواقع بالمصفاة الى اضرار مختلفة وبينها خزانات المشتقات النفطية ، وخزانات أخرى .

وأكد شهود العيان في اتصال مع وكالة الأنباء الليبية ان الاشتباكات كانت بسبب اصرار احدى القبائل على الأخذ بثأر قتيل لها من قبيلة منافسة لها في قضاء بلدية الزاوية .

من جهة أخرى قال بيان للمؤسسة الوطنية للنفط نشر على صفحتها عبر شبكة التواصل الاجتماعي ان فرق الصيانة بشركة الزاوية ،احدى شركات المؤسسة، ماضية قدما في أعمال صيانة المواقع التي تضررت جراء اشتباكات ،الجمعة، المسلحة بعد تقييم الأضرار وحصرها .

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