ليبيا نيوز

وزير المالية ( خالد المبروك ) يناقش مع نائب رئيس البنك الدولي التعاون الثنائي وعودة الممثل المقيم للبنك لمباشرة اعماله من طرابلس .

تم النشر منذُ 59 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

واشنطن 24 ابريل 2022 (وال)- ناقش  وزير المالية  ” خالد المبروك ”  مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين البنك ومختلف الجهات الليبية المستفيدة من برامج ومشروعات الدعم الفني التي يقدمها البنك .

 وتطرق الاجتماع  الذي عقده الوزير على هامش إجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي   الاتفاق على  اعادة صياغة مذكرة الشراكة القطرية بين البنك وليبيا .

 كما تم خلال الاجتماع بحث عودة الممثل المقيم للبنك لمباشرة  أعماله من مدينة طرابلس .

 وال ..

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك