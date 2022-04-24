وزير المالية ( خالد المبروك ) يناقش مع نائب رئيس البنك الدولي التعاون الثنائي وعودة الممثل المقيم للبنك لمباشرة اعماله من طرابلس .

واشنطن 24 ابريل 2022 (وال)- ناقش وزير المالية ” خالد المبروك ” مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين البنك ومختلف الجهات الليبية المستفيدة من برامج ومشروعات الدعم الفني التي يقدمها البنك .

وتطرق الاجتماع الذي عقده الوزير على هامش إجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الاتفاق على اعادة صياغة مذكرة الشراكة القطرية بين البنك وليبيا .

كما تم خلال الاجتماع بحث عودة الممثل المقيم للبنك لمباشرة أعماله من مدينة طرابلس .

وال ..