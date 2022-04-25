وزير الاقتصاد والتجارة يناقش مع عميد بلدية جنزور عنونة وترقيم الأنشطة وإنشاء أسواق محلية نظامية تحت اشراف ورعاية البلدية.

طرابلس 24 ابريل 2022 م ( وال ) بحث وزير الاقتصاد والتجارة / محمد الحويج / مع عميد بلدية جنزور / فرج عبان /سبل تنظيم الأنشطة التجارية وآلية دعم قطاعات الاستثمار و المشروعات بالبلدية.

وناقش الاجتماع المشترك اليوم الأحد آلية تنفيذ برنامج مشترك لعنونة وترقيم الأنشطة وإنشاء أسواق محلية نظامية تحت اشراف ورعاية البلدية تسهم في تنظيم الأنشطة التجارية وتمكن مراقبة الاقتصاد والتجارة بالبلدية من متابعتها بالتعاون مع الجهات الضبطية والرقابية.

وتم الاتفاق على حصر الفرص الاستثمارية الواعدة بالبلدية وتضمينها بالخارطة الاستثمارية بالوزارة ، إضافة إلى المشروعات الصغرى والمتوسطة واستقطاب أصحاب الأفكار الريادية وتوفير الدعم اللازم ، والتأكيد على ضرورة تفعيل دور مأموري الضبط القضائي بهدف تحقيق حماية المستهلك ومراقبة السوق المحلي ومتابعة انسحاب بعض السلع من السوق الليبي و كذلك استقرار الأسعار للحفاظ على الأمن الغذائي.