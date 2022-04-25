عبدالحميدالدبيبة، يتابع سير العمل بوزارة المالية،.

طرابلس 24 ابريل 2022 م ( وال ) قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية ( عبدالحميد الدبيبة ) اليوم بزيارة لوزارة المالية، تابع خلالها سير عمل الوزارة .

وعقد رئيس الحكومة اجتماعا موسعا مع وزير المالية المُكلف محمد الشهوبي، ومدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء الجهات التابعة لها، تم خلاله استعراض خطة وزارة المالية، والتعرف على الصعوبات التي تواجهها،

وأكد وزير المالية، أن الإدارات بالوزارة تعمل بشكل متواصل من أجل تقديم افضل الخدمات لكافة مؤسسات الدولة التي من خلالها تصل لكل مواطن.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إعداد الحساب الختامي للدولة الذي لم ينجز منذ عام 2009، مبديا استغرابه من إهمال هذا الملف الهام.

وأوصى رئيس الوزراء بضرورة الاهتمام بمُراقبات الخدمات المالية بالمناطق، وتنظيمها ومتابعتها بشكل جاد، وضرورة مراجعة حساباتها.