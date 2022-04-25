جمعية كافل اليتيم سبها تقيم مأدبة رمضانية لاطفال الجمعية وامهاتهم .

سبها 24 ابريل 2022 م(وال) – نظمت جمعية كافل اليتيم بسبها مأدبة رمضانية لأطفال الجمعية وامهاتهم واعضائها للعام العاشر على التوالي .

وتخلل المأدبة إفطار جماعي بحضور عددا من الضيوف والمتبرعين من اهل البر والإحسان وتلاوة آيات من الذكر الحكيم .

كما تخللها عدد من الكلمات والنصائح حول كيفية التعامل مع الايتام ورعايتهم والاهتمام بهم وكذلك فقرات فنية ترفيهية قدمتها عدد من الفرق الكشفية من اجل إضفاء البسمة على وجوههم واسعادهم.

واختتمت المأدبة بتوزيع شهائد التكريم والهدايا الرمزية على المتفوقين من أطفال الجمعية .

..(وال- سبها)..