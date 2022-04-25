وزير الاقتصاد يشدد على ضرورة تفعيل دور مأموري الضبط القضائي في الحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد

طرابلس 24 ابريل 2022م ( وال ) – شدد وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” على ضرورة تفعيل دور مأموري الضبط القضائي بهدف تحقيق حماية المستهلك ومراقبة الأسعار بالسوق المحلي حفاظا على الأمن الغذائي للبلاد.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمقر الوزارة في طرابلس عميد بلدية جنزور ” فرج عبان ” لبحث تنظيم الأنشطة التجارية وآلية دعم قطاعات الاستثمار و المشروعات بالبلدية.

وناقش اللقاء آلية تنفيذ برنامج مشترك لعنونة وترقيم الأنشطة وإنشاء أسواق محلية نظامية تحت اشراف ورعاية البلدية تسهم في تنظيم الأنشطة التجارية وتمكن مراقبة الاقتصاد والتجارة بالبلدية من متابعتها بالتعاون مع الجهات الضبطية والرقابية.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على حصر الفرص الاستثمارية الواعدة بالبلدية وتضمينها بالخارطة الاستثمارية بالوزارة ، إضافة إلى المشروعات الصغرى والمتوسطة واستقطاب أصحاب الأفكار الريادية وتوفير الدعم اللازم .

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