ليبيا نيوز

المؤسسة الليبية للاستثمار تنجح في منع شركة تونسية من الحجز على أصولها بفرنسا.

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 24 أبريل 2022م (وال) ـ أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن نجاحها في منع شركة “سيبابلاست” التونسية من الحجز على أصولها بالجمهورية الفرنسية.

وقالت الشركة في بيان عبر حسابها على “فيسبوك” إن غرفة التحكيم بتونس أصدر عام 2014 ضد الدولة الليبية لصالح الشركة التونسية، ليصدر قاضي التنفيذ بمحكمة باريس في 2021 أمر حجز تنفيذاً للحكم التحكيمي.

وأضافت المؤسسة انها استلمت إخطاراً بالحجز على أصولها في فرنسا العام الماضي، ورفضت التنفيذ من خلال تقديم دفاعها أمام المحكمة الابتدائية باريس، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، قبل أن تحكم بإلغاء الحجوزات التي تم إيقاعها ضد المؤسسة الليبية للاستثمار أمام محكمة باريس الابتدائية.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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