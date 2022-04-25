المؤسسة الليبية للاستثمار تنجح في منع شركة تونسية من الحجز على أصولها بفرنسا.

طرابلس 24 أبريل 2022م (وال) ـ أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن نجاحها في منع شركة “سيبابلاست” التونسية من الحجز على أصولها بالجمهورية الفرنسية.

وقالت الشركة في بيان عبر حسابها على “فيسبوك” إن غرفة التحكيم بتونس أصدر عام 2014 ضد الدولة الليبية لصالح الشركة التونسية، ليصدر قاضي التنفيذ بمحكمة باريس في 2021 أمر حجز تنفيذاً للحكم التحكيمي.

وأضافت المؤسسة انها استلمت إخطاراً بالحجز على أصولها في فرنسا العام الماضي، ورفضت التنفيذ من خلال تقديم دفاعها أمام المحكمة الابتدائية باريس، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، قبل أن تحكم بإلغاء الحجوزات التي تم إيقاعها ضد المؤسسة الليبية للاستثمار أمام محكمة باريس الابتدائية.